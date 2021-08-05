В Магнитогорске массово ремонтируют тротуары

Работы завершат до середины октября

В Магнитогорске началось обновление тротуаров. Всего в этом году благоустроят 67 участков улично-дорожной сети. По городу отремонтируют 43 тротуара и построят 24 новых, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Старые участки тротуаров полностью разбирают, затем засыпают скальным грунтом и щебенем, новым бортовым камнем. В прошлом году такие работы выполнены на 53 участках улично-дорожной сети.

«Мы заботимся не только об автомобилистах. Четвертый год подряд создаем комфортные условия для пешеходов: строим и ремонтируем тротуары, Стараемся, чтоб каждый объект был сделан для удобства маломобильных групп населения и мам с колясками. Технология предполагает так называемые утопленные бордюры», — подчеркнул глава города Сергей Бердников.

Завершить работы по плану мешают сами жители. В управлении капитального строительства города рассказали, что, несмотря на предупреждения, жильцы ближайших домов паркуют свои авто рядом со строительной площадкой. Все работы по строительству и ремонту тротуаров планируется завершить до 15 октября.