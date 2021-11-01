В Магнитогорске кондуктор трамвая и пассажирка устроили драку из‑за маски

Полиция проводит проверку по факту конфликта

В Магнитогорске кондуктор трамвая подралась с пассажиром. Причиной конфликта стала неправильно надетая маска. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердила сестра пострадавшей женщины. Сейчас в истории разбирается полиция, избитая пассажирка написала заявление.

Магнитогорцы обсуждают подробности конфликта между кондуктором трамвая и пассажиркой. Пост о драке двух женщин и последующем приводе в полицию появился в популярном городском паблике «Черно&Белое Магнитогорск». В полиции подтвердили наличие заявления от пассажирки трамвая об избиении.

Подробности конфликта, произошедшего 29 октября в трамвае № 17, горожане обсуждают до сих пор. В субботу в городском паблике появился пост от имени сестры пострадавшей, она пожаловалась, что кондуктор Елисеева А. Н. избила пассажирку во время поездки.

«Данная особь избила мою сестру, нанеся множественные ушибы и ссадины на лице, гематомы на теле. Во время всей поездки Елисеева А. Н. выражалась нецензурной бранью в сторону моей сестры. Конфликт произошел из-за неправильно надетой маски на лице и отказе дать в руки банковскую карту для оплаты проезда», — рассказывает автор поста.

Водителю пришлось вызвать полицию. В городском управлении МВД подтвердили, что пассажирка трамвая написала заявление об избиении и указала на кондуктора.

«Личность кондуктора установлена, участковые уполномоченные ведут проверку по фактам написанного заявления», — подтвердили в городской полиции.

В управлении городским транспортом и его обслуживанием подтвердили, что конфликт имел место, однако отметили, что травмы получила кондуктор.

«Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 октября в районе 17:30. По словам очевидцев, конфликт между кондуктором и женщиной-пассажиром случился из-за нежелания последней надеть маску. После чего между ними возникла ссора, в результате которой кондуктор получила травмы. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции»,

— прокомментировали в МП «Маггортранс».

Между тем в комментариях к посту некоторые пользователи описывают произошедшие в вагоне трамвая и отделении полиции события более подробно.

«Если вы пишете сюда, пишите так, как все было. Например про то, что ваша сестра разбила телефон кондуктору, вы не написали. Про то, что она замахивалась на бабушку, тоже не написали. И то, что ваша сестра первая начала оскорблять кондуктора, тоже ничего не сказано». «Вчера лично видела вашу сестру в Орджоникидзевском отделении полиции. Вела, конечно, она себя нескромно», — высказались пользователи.

В Магнитогорске общественный транспорт работает строго по требованиям санитарно-эпидемиологических норм. С 26 октября требования к пассажирам в части ношении масок ужесточены. В Маггортрансе отметили, что ни один водитель не не начинает движение, пока даже хотя бы один человек будет без маски. А для пассажиров доступна информация о том, как надо носить маски и другие защитные средства.

«В салонах общественного транспорта также нанесена разметка с дистанциями, есть информационные таблички, сообщающие о необходимости ношения средств индивидуальной защиты», — прокомментировали представители администрации.

Напомним, в Челябинской области, в том числе и в общественном транспорте, продолжаются рейды по соблюдению противоковидных мер. Только в Челябинске оштрафовали 219 горожан за отсутствие масок. Введение ограничений был обусловлено заботой о здоровье южноуральцев, а не мерой для наказания. Об этом напомнила первый вице-губернатор Ирина Гехт на одном из последних брифингов.