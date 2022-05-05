В Магнитогорске художник нарисовал граффити ко Дню Победы

Михаил Котлованов запечатлел картину из киноленты «Баллада о солдате»

Известный магнитогорский художник-граффитист Михаил Котлованов нарисовал картину, посвященную Дню Победы. На одном из зданий города появилось изображение из известной киноленты «Баллада о солдате». Это не первая работа художника, посвященная великому празднику, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Михаил Котлованов — сотрудник ММК, работает на предприятии аппаратчиком агрегата электролужения. А в свободное от работы время рисует картины. Любимые темы для творчества — красоты южноуральской природы и победы российских спортсменов. Однако не чужды ему и другие источники вдохновения.

«Накануне пересмотрел заново великолепный фильм о Великой Отечественной войне „Баллада о солдате“. Игра актеров, сюжет, подвиг советского солдата — все этом фильме замечательно. Так и родилась идея запечатлеть эту картину на одном из зданий в Магнитогорске», — объясняет Михаил Котлованов.

Художник признался, что каждый год ко Дню Победы старается подарить жителям города одно из своих произведений. В этот раз выбор пал на один из ветхих гаражей, расположенных за политехническим колледжем на улице Карла Маркса. Граффитист сообщил, что это не требовало никаких согласований с местной администрацией.

«Если делать все в рамках закона, то делать это, конечно же, надо. Но мои работы нравятся жителям города, и никаких нареканий в свой адрес я не получал», — добавляет Михаил Котлованов.

Впрочем, есть у талантливого художника идея нарисовать большую и социально значимую картину. И для этого нужно будет все тщательно продумать и пройти все необходимые для этого согласования.

«У нас в городе есть замечательный экопарк, а рядом с ним несколько 10-этажек. Было бы здорово на одной из них запечатлеть какой-нибудь важный в жизни города эпизод. В этом году хоккейный „Металлург“ не смог завоевать Кубок Гагарина. Надеюсь, получится это сделать в следующем. И тогда получится запечатлеть этот момент в своем творчестве», — делится своими планами художник.

Результаты своей нынешней работы Михаил Котлованов разместил в соцсетях. Жители города поблагодарили автора за инициативу. «Красиво, а самое главное — вовремя. Вера, надежда и любовь в наше время очень актуальны», — пишет один из пользователей соцсетей. «Вспомнила фильм. До мурашек. Спасибо Вам!» — добавляет жительница Магнитогорска.