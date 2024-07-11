В Магнитогорске хирурги установили больному стент без применения контрастного вещества

Подобная операция проведена на Южном Урале впервые

Врачи Центральной медико-санитарной части Магнитогорска столкнулись с непростым клиническим случаем. Чтобы помочь пациенту с аллергией на контрастное вещество, они впервые на Южном Урале провели установку стента под УЗИ-навигацией, сообщает пресс-служба клиники.

В руках хирургов оказалась судьба 67‑летнего пациента, у которого бляшки практически закупорили подвздошную артерию на ноге. Просвет артерии был забит на 80‑90 процентов, что угрожало жизни пенсионера.

В подобных случаях больным устанавливают стент, который держит артерию в расширенном состоянии. Хирурги делают прокол в артерии на бедре и проводят стент до нужного места под рентген-контролем с применением контрастного вещества. На последнее у мужчины выявлена аллергия.

«Учитывая наличие аллергии, наши медики решили установить стент под УЗИ-навигацией. В противном случае пациенту пришлось бы проводить объемное травматичное хирургическое вмешательство по удалению атеросклеротической бляшки открытым путем», — рассказали в больнице.

Операцию выполняли врач-рентгенолог Михаил Билан и сердечно-сосудистый хирург Андрей Ковальчук. Операция прошла успешно, на второй день пациент был выписан из больницы.