В Магнитогорске хирурги достали из желудка ребенка полкило волос

Девочка глотала их несколько лет

Детские хирурги помогли девочке-подростку из Магнитогорска избавиться от непроходящих болей в желудке. Врачи достали из него комок волос, который весит полкилограмма, сообщает пресс-служба Центра материнства и детства Магнитогорска.

Юная пациентка обратилась к врачам с жалобами на боли в желудке и постоянное чувство перенасыщения. Обследование показало, что внутри желудка находится валяный комок волос — трихобезоар. Извлекать инородное тело пришлось при помощи операции.

«Сначала мы планировали провести малоинвазивное вмешательство. Но все-таки пришлось делать открытую операцию: заходить в брюшную полость, вскрывать желудок и доставать инородное тело, а потом ушивать все послойно»,

— рассказывает детский хирург многопрофильного стационара Центры материнства и детства города Магнитогорска Павел Солдатов.

Операция длилась полтора часа. Трихобезоар, похожий по своему составу на валенок, наполовину закрывал просвет желудка и еще на метр веревкой уходил в кишечник. Врачи считают, что девочка начала глотать волосы несколько лет назад, поэтому инородное тело достигло таких внушительных размеров.

Еще несколько дней пациентка проведет в стационаре под наблюдением докторов. Питательные вещества все это время будут вводить через вену. Есть самостоятельно девочке пока запретили — нужно ждать, пока затянутся раны и заживут швы на желудке.