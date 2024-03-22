В Магнитогорске капитально отремонтируют дороги, ведущие к больницам

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта

В Магнитогорске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам. О масштабных планах по обеспечению доступности медучреждений в городе металлургов рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Так, в 2024 году запланирован ремонт автодороги на западной стороне проспекта Карла Маркса — от улицы Сталеваров до улицы Завенягина.

«Этот небольшой, но очень важный участок дороги ведет сразу к трем медорганизациям: городской поликлинике № 2, Магнитогорской станции переливания крови и частному медицинскому центру», — говорится в сообщении.

Крупнейшее в Магнитогорске медицинское учреждение — медсанчасть ММК, здесь обновят сразу два участка: на проспекте Ленина — на участке от Завенягина до Труда (восточная сторона) и по Труда — от улицы Калмыкова до Советской (южная сторона). Вторая дорога, к тому же, обеспечит доступность поликлиники № 16, медицинского центра «НовоМед» и детской стоматологической поликлиники.

Отметим, в 2024 году на обновление дорог в рамках нацпроекта направят 4,3 миллиарда рублей. Общая протяженность обновленных участков превысит 180 километров, в том числе 35 км будут отремонтированы на региональных и местных дорогах.