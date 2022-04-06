В Магнитогорске изъяли 48 тонн рыбы, которую везли с нарушением заморозки

Продукцию исследуют на качество и безопасность

На железнодорожной станции в Магнитогорске изолировали 48 тонн мороженого минтая, который привезли из Владивостока. Установлено, что в толще продукции температура не соответствовала установленным требованиям и составляла всего от −7,7 до −11,1 градусов вместо положенных −18 градусов. Кроме того, внутренняя обшивка вагона была повреждена, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Также были установлены нарушения в документации — она была оформлена без обязательного осмотра вагона и самого груза.

«28 марта под контролем специалистов ветстанции города Магнитогорска был произведен отбор проб минтая. В настоящее время весь объем рыбы находится на изолированном хранении», — прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Решение о дальнейшем использовании продукции будет принято после проведения исследований на показатели качества и безопасности.