В Магнитогорске изменили работу родильных домов

Это возмутило будущих мам

Жители Магнитогорска в социальных сетях пожаловались на работу родильных домов. Будущие мамы тревожатся за комфортность условий, в которых им уже скоро предстоит рожать. На это ответили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.



«Закрыли Родильный дом №3. Сотрудников либо уволили, либо перевели в другие медучреждения. Нагрузка на второй роддом увеличилась вдвое, то есть там принимаются роженицы и за второй, и за третий роддом», — анонимно написала в соцсетях, предположительно, сотрудница медучреждения.

Публикацию дополнила будущая мама, которая поделилась опасением родов прямо в коридоре из-за переполненности второго роддома, ввиду закрытия третьего.



В комментариях ответили представители областного Минздрава. Заявление о закрытии третьего роддома там опровергли.



«Акушерский стационар, расположенный по адресу: ул. Шишка, 30 (бывший роддом № 3), не закрывается. Там с 1 сентября этого года работает расширенное отделение акушерской патологии беременности, куда госпитализируются женщины по медицинским показаниям», — пояснили в министерстве.

На Шишки, 30 женщины теперь «лежат на сохранении», а роды будут проходить на базе акушерского стационара по Гагарина, 36.



«С 1 сентября 2022 года увеличили состав медицинской бригады акушерского стационара: вместо одного врача работают два (заведующий отделением и врач-ординатор), вместо двух акушерок — три. Информация о “переработке” сотрудников акушерского стационара не соответствует действительности», — добавили в Минздраве.

Напомним, ранее роддом Сатки получил два наркозно‑дыхательных аппарата стоимостью 4 миллиона рублей.