В Магнитогорске из-за морозов 30 декабря отменили занятия в школах

Дома останутся ученики начальных классов



В Магнитогорске 30 декабря из-за морозов отменили занятия для учащихся 1—4-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.



Занятия в школах Челябинска, по данным единой дежурной диспетчерской службы-112, проводятся в обычном режиме.

По данным Гидрометцентра Челябинской области, этим утром в регионе температура воздуха составит около −34°C, в низинах опустится до −41°C. Днем воздух значительно прогреется — до −10, −15°C, на юге до −17°C.



В Челябинске утром столбики термометров покажут около −32°C, днем потеплеет до −14, −16°C.

