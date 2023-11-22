В Магнитогорске из-за гололеда не выпустили автобусы на маршруты

Перевозчик предложил горожанам альтернативные виды транспорта

Муниципальное предприятия «Маггортранс» утром 22 ноября сообщило горожанам, что не вывело автобусы на маршруты. В городе с пяти утра продолжается ледяной дождь, на дорогах образовалась сильная наледь. В мэрии города прокомментировали ситуацию и сообщили, что дорожники работают в усиленном режиме.

Движение двух городских автобусных маршрутов № 16 и 19 прекратили на время из-за обледенения проезжей части.

«Просим вас выбирать альтернативные виды транспорта. Как только будет произведена посыпка дорог, движение автобусов будет восстановлено. Будьте аккуратны, на улице очень скользко. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— разослали сегодня сообщения от «Маггортранса» в городских пабликах в социальных сетях.

В мэрии Магнитогорска сообщили, что дождь идет с пяти утра и на дорогах образовалась сильная наледь. Спецтехника работает в усиленном режиме. Реагентами обрабатывают спуски, подъемы, перекрестки, потенциально опасные участки. В Госавтоинспекции города сообщили о росте числа ДТП. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.