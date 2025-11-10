В Магнитогорске из‑за гидроудара жилые дома остались без отопления

В некоторых домах Левобережного района возникли потопы

В Магнитогорске вчера вечером, 9 ноября, остановилась центральная котельная из-за скачка давления. Спустя два часа гидравлические режимы были восстановлены. Днем 10 ноября семь многоквартирных домов остаются без отопления, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Магнитогорска.



В одном из новостных пабликов появилось видео, как в подъезде многоквартирного дома на левом берегу течет вода с чердака. В комментариях горожане начали делиться адресами с подобными проблемами. По адресу Полевая, 1, к примеру, трубу прорвало в подвале.



«По информации Магнитогорского территориального отдела ГЖИ, в настоящее время управляющей компанией ООО УК „Пионер“ совместно с МП трест „Теплофикация“ ведутся работы по восстановлению отопления в многоквартирных домах левобережья города Магнитогорска», — отреагировали в Госжилинспекции по Челябинской области.

В администрации Магнитогорска сообщили, что в данный момент без тепла остается семь домов. Работы ведутся в усиленном режиме.