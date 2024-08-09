В Магнитогорске из водоема в парке «Притяжение» начали вылов рыбы

Это необходимо для адаптации ее к климату региона

В Магнитогорске из водоема в парке «Притяжение» в августе начали частично вылавливать рыбу, что вызвало обсуждения среди горожан. При этом частичный вылов рыбы необходим для адаптации ее к климатическим условиям региона, пояснили представители администрации парка.

Напомним, в июне в водоем парка «Притяжение» выпущено по 10 тысяч мальков толстолобика и сазана. Расчет количества рыбы осуществлялся исходя из площади искусственного водоема, а также исходя из площади оборотной системы водоснабжения ПАО «ММК».

«Для адаптации рыбы к климатическим условиям нашего региона было принято решение весь объем рыбы выпустить в водоем парка с последующим частичным выловом и переселением в оборотную систему водоснабжения ПАО „ММК“, где рыба сможет получать полноценное питание и нереститься. Частичный вылов рыбы планируется производить поэтапно в августе этого года», — уточнили в пресс-службе парка «Притяжение».

Руководство парка просит горожан не беспокоиться, поскольку работы ведутся в плановом порядке.