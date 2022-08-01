В Магнитогорске из квартиры выселили хозяйку 20 собак и 16 кошек

С женщиной расторгли договор социального найма

В Магнитогорске суд выселил из квартиры местную жительницу, которая нарушила санитарные нормы при проживании в многоквартирном доме. В двух комнатах она держала 20 собак и 16 кошек и привела жилище в непригодное состояние. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Жительница Магнитогорска проживала в квартире на проспекте Ленина по социальному найму. Ее нежелание содержать жилище в порядке повлекло судебные разбирательства. 1 марта прошлого года суд обязал ее привести помещение в надлежащее состояние, но женщина этого не сделала. За неисполнение требований суда ее трижды привлекали к административной ответственности.

«На момент рассмотрения судом требований о выселении ответчицы доступ в жилое помещение наниматель не предоставила, в подъезде выявлен неприятный запах, из жилого помещения ответчицы слышен многочисленный лай собак», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд принял решение о расторжении договора социального найма и выселении без предоставления другого жилого помещения.