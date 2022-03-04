В Магнитогорске ищут родственников бойцов, которые умерли в военных госпиталях Челябинской области во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.
На Южном Урале создают интерактивную карту госпитальных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. На карте будут указаны могилы бойцов. По возможности сообщение о каждом солдате сопроводят фотографией человека.
Найти старые снимки сегодня можно только у родственников бойцов. Ради этого и ищут близких красноармейцев.
Администрация города просит откликнуться близких:
— Доронина Константина Иосифовича, родился в 1916 году, умер от ран 26.06.1943 года (захоронен в Златоусте);
— Баукина Ивана Васильевича, родился в 1904 году, умер от ран 16.07.1943 года (захоронен в Магнитогорске);
— Даниленко Григория Григорьевича, родился в 1913 году, умер от ран 15.09.1942 года (захоронен в Челябинске);
— Бушуева Гавриила Ивановича, родился в 1910 году, умер от ран 18.03.1943 года (захоронен в Челябинске).
Горожан, которые владеют какой-либо информацией о родных солдат, просят сообщить ее по телефону в Магнитогорске 8 (3519) 49-85-37.