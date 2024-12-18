В Магнитогорске и Копейске откроются филиалы центра патриотического воспитания

Об этом сообщил Алексей Текслер на итоговом заседании Движения Первых

Как будет развиваться поддержка молодежи в 2025 году, говорили на итоговом заседании Совета регионального отделения Движения Первых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В частности, напомнили, что в регионе продолжают открываться пространства для общения и реализации молодежных инициатив в рамках проекта «Своя атмосфера». Сейчас их 26, в следующем году откроются еще 15.

«Принял решение создать отдельное министерство молодежи. Поднимем работу с молодым поколением на новый уровень. Также важным направлением остается патриотическая работа. Мы завершаем ремонт центра патриотического воспитания „Авангард“ в Чебаркуле, где будут постоянные организовываться смены. Будут у него филиалы в Магнитогорске и Копейске. Работа должна быть в фокусе вашего внимания», — сказал губернатор.