В Магнитогорске готовят к зиме катки и ледовые коробки

Все объекты находятся в хорошем состоянии.

Катки и хоккейные коробки начали готовить к эксплуатации в Магнитогорске. Состояние одиннадцати спортивных объектов проверили представители Управления по физической культуре и спорту администрации города.

«Все объекты — в хорошем состоянии, и на них уже ведутся подготовительные работы к зимнему сезону», — подвел итоги проверки начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска Павел Салимоненко.

За состояние хоккейных коробок во дворах города отвечает МБУ «ДСУ города Магнитогорска». К началу сезона специалистами будет подготовлено 52 объекта. Коробки, где за последнее время были повреждены борта или металлические ограждения, будут отремонтированы.

Заливать площадки начнут после того, как устойчивая дневная температура не будет превышать минус четыре градуса.