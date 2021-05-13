В Магнитогорске готовят городские пляжи

Купальный сезон будет открыт после очистки дна реки Урал

В Магнитогорске началась подготовка городских пляжей к купальному сезону. В городе металлургов действуют два пляжа на набережной реки Урал. Они будут открыты после исследований проб воды и очистки дна.

Благоустройство городских пляжей продолжается с прошлого года. Мэрия обещает не останавливать работу.

«Так, на Центральном пляже отремонтирован медицинский пост, установлены малые архитектурные формы черепах. С началом пляжного сезона, как и в прошлом году, жителям бесплатно будут предоставлены лежаки и зонтики. В скором времени натянут сетку на волейбольную площадку, а также завезут кичигинский песок. Добавим, что на Центральном и Северном пляжах проведена акарицидная обработка», — прокомментировали в городской администрации.

Приемка пляжей пройдет после очистки дна и исследований проб воды. Пока на протяжении нескольких лет вода в Урале соответствовала всем нормам Роспотребнадзора.