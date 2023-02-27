В Магнитогорске «Движение первых» организует для школьников встречи с известными людьми

Проект «Классные встречи» существует три года

В Магнитогорске для школьников уж три года проводят встречи с интересными людьми. Проект называется «Классные встречи». Он федеральный. При этом Магнитогорск — единственный в стране город, где проект курирует не учитель, а мама одного из ребят. Анна Захарова рассказала нам о себе и перспективах проекта в Магнитогорске.

Несколько лет назад многодетная мама Анна Захарова попала на форум Российского движения школьников — ехала, чтобы поддержать сына, и нашла себе увлечение по душе.

«В Магнитогорске тогда создавали медиакоманду из школьников-активистов. У меня был опыт работы на радио. Я взялась помогать. Тем более что сама провела детство с микрофоном на сцене. А когда появился проект „Классные встречи“, я согласилась его курировать»,

— говорит Анна.

Идея проекта не нова и проста. На встречу к школьникам приглашают людей, которые состоялись и могут рассказать, как складывалась их карьера, о своих жизненных принципах. Такие мероприятия проводят еще с советских времен. Но теперь герои приходят не в класс, а на большую городскую площадку — в библиотеку, в детский центр или вуз, а стать участником встречи может любой школьник города.

«Сама я выросла в творческой атмосфере. Мой старший брат был музыкантом. У нас дома я видела много интересных людей: кинорежиссеров, актеров, художников, музыкантов. Они общались со мной на равных. Я вспоминаю эти дни с благодарностью. И хочу подарить такую же возможность нынешним детям»,

— говорит Анна Захарова.

Героем одной из первый встреч, проходившей на арене магнитогорского цирка, стал дрессировщик Виталий Смолянец. Это единственный цирковой артист в мире, который не имеет обеих ног и при этом работает с хищниками. Школьники встретили его стоя.

Также в Магнитку приезжал ученик великого педагога Шалвы Амонашвили — Дядя Женя. Вместе с известным учителем школьники рассуждали, что такое добро и зло, говорили о счастье и о том, как важно продолжать цепочку добра.

В феврале этого года героем проекта стала самая сильная женщина планеты Екатерина Зайцева. Спортсменка поделилась со школьниками историей успеха. Кроме того, ребята встретились с режиссером программы «Живые символы планеты» Игорем Вирабовым. Он рассказал о своих путешествиях и любви к природе.

«Многие школьники за три года выросли, ушли из школы. Но терять связь с проектом они не хотят. Хорошо, что рамки РДШ расширили. Теперь это движение российских школьников и молодежи — „Движение первых“, и проект „Классные встречи“ находит новых друзей»,

— говорит Анна Захарова.

Анна заверила, что проект «Классные встречи» и дальше будет звать в гости интересных людей, а пообщаться с героями сможет любой желающих. Вход на встречи бесплатный.