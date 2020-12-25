В Магнитогорске две компании оштрафованы на миллион за взятку главе местного Ростехнадзора

Сам уже бывший начальник местного отдела надзорной организации получил условный срок

ООО «Уралгаз» и ООО «Техногарант» должны будут выплатить штрафы по 500 тысяч рублей каждое: их руководители попались на передаче взятки начальнику магнитогорского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Напомним, сам экс-чиновник Владимир Скрыпников был в октябре 2020 года осужден за получение взяток, получил пять лет условного срока и штраф в 1,3 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, установлено, что «представители юридических лиц» передали ему взятки — 102 тысячи от «Уралгаза» и 300 тысяч от «Техногаранта» за то, чтобы Ростехнадзор не проводил в компаниях проверки. Скрыпников был задержан, кроме него к уголовной ответственности были привлечены и взяткодатели. Правда, представитель «Уралгаза» полностью признал свою вину, содействовал следствию по закону был освобожден от ответственности. А вот генеральный директор ООО «Техногарант» Евгений Шишлонов вину отрицал и в итоге был осужден 5 октября за дачу взятки и оштрафован на миллион рублей.

Теперь прокуратура перешла к самим юридическим лицам: штрафы компаниям назначены в рамках административного дела по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Добавим, в последние дни высокопоставленная сотрудница Ростехнадзора стала героем прокурорских исков еще и в Троицке: местный суд рассмотрел уголовное дело, связанное с получением взятки главным госинспектором Челябинского отдела Ростехнадзора Натальей Ступак. Сама бывшая чиновница в ноябре уже была осуждена и получила штраф в 50 тысяч рублей. Теперь по иску прокурора она еще и отдала полученную взятку — 18 тысяч — в доход государства.