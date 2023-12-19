В Магнитогорске досрочно завершают 5-летнюю программу расселения ветхого жилья

До конца года в городе демонтируют еще пять домов, построенных 65 лет назад

В ближайшие две недели в Магнитогорске завершат досрочно пятилетнюю программу расселения горожан из ветхо-аварийного жилья, реализуемую в рамках национального проекта «Жилье и доступная среда», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

До конца 2023 года здесь демонтируют еще пять ветхо-аварийных домов, которые были возведены более 65 лет назад. Это три дома по улице Московской (38-А, 19/2, 19/3), дом по улице Писарева, 21 и еще один — в поселке Цементников (Войкова, 62).

«В рамках реализации программы собственники помещений в аварийном доме в ходе его переселения получали денежную компенсацию или новое жилье. Всего город расселил более 19 тыс. квадратных метров. Завершение программы получилось активным: в 2022 и 2023 годах для граждан было закуплено 169 и 125 помещений соответственно», — рассказали в мэрии.