В Магнитогорске экзокисть помогает обучать детей с ДЦП четким движениям

Маленькие пациенты занимаются по программе минздрава

В Магнитогорске реабилитация детей с нарушениями движения и ДЦП проходит с помощью экзокисти. По программе министерства здравоохранения Челябинской области дети могут заниматься на современном оборудовании в Центре восстановительной медицины и реабилитации.

Многие пациенты не в состоянии делать даже простые бытовые вещи, но уже несколько сеансов реабилитации с помощью экзокисти дают положительрный результат.

«Подобная технология позволяет с помощью электроэнцефалограммы считывать нервные импульсы, побуждающие человека к движению. В результате пациент, лишенный подвижности после травмы или вследствие врожденного заболевания, начинает двигать рукой с помощью мотора экзоскелета», — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Занятия с ребенком проводят несколько сотрудников Центра. Они внимательно следят за тем, чтобы дети получили максимум пользы от процесса восстановления.

За несколько месяцев 2020 года реабилитацию успели пройти семь пациентов. С начала 2021 года заниматься с помощью экзокисти начали семь ребят, у каждого уже заметен прогресс в восстановлении.