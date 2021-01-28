Котлета была сырая: магнитогорцы пожаловались на некачественное питание в школьной столовой

Ответственному лицу вынесено дисциплинарное взыскание

Городской паблик «Чёрное&Белое Магнитогорск» опубликовал вчера два поста с сообщением, что в столовой школы № 54 детей кормят сырыми котлетами. Администрация города организовала проверку образовательного учреждения. По ее результатам проверяющие нашли одну сырую котлету.

Посты с фотографиями мясного изделия с ярко красным цветом на срезе набрали сотни комментариев.

«Надо кормить поваров этими котлетами», — писали возмущенные горожане.

Были и те, кто не верил сообщению. Сегодня городская администрация дала разъяснения и пояснила, что в школе была проведена проверка специалистами управления образования и администрацией АО «Горторг», занимающейся организацией горячего питания магнитогорских школьников.

" 27 января в соответствии СанПиН выдача готовых блюд осуществлялась после снятия пробы. Оценку качества блюд проводила бракеражная комиссия, результат работы зарегистрирован в «Журнале бракеража готовой продукции». С целью контроля за соблюдением технологического процесса 27.01.2021 была отобрана суточная проба, которая хранится в отдельном холодильнике в течение 48 часов. 28.01.2021 изъята суточная проба готового блюда «Ежики мясные» за 27.01.2021. Изделие соответствует требованиям к качеству: запах соответствующий, вкус в меру соленый, цвет на разрезе серый",— прокомментировали ход проверки в администрации Магнитогорска.

Проверяющие опросили учащихся, среди которых один подтвердил, что на обед подали блюдо с сырым мясом.

«Установлено, что на перемене во время приема пищи в столовой дежурили классные руководители 6-8 классов и директор школы. Жалоб со стороны обучающихся на качество приготовленной пищи ни к ним, ни к работникам пищеблока не поступало», — прокомментировали в пресс-службе города.

По результатам проверки заведующему производством пищеблока школы вынесено дисциплинарное взыскание.