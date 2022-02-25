В Магнитогорске бывший бездомный стал директором центра социальной помощи

Вадим Помазной рассказал, как подняться с самого дна

В Магнитогорске бывший бездомный возглавил центр социальной помощи. Вадим Помазной, который еще десять лет назад сам скитался по подъездам, помогает бездомным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В интервью информагентству «Первое областное» он рассказал, как помогает открывать пункты кормления бездомных по региону и для чего ищет новых партнеров.

42-летний Вадим Помазной из Магнитогорска уже второй год возглавляет автономную некоммерческую организацию «Центр социальной помощи „Прикосновение жизни“». О том, как бывший разливщик стали пришел к благотворительности, Вадим рассказал сам.

«Еще десять лет назад у меня была семья — жена и двое детей. Я работал на комбинате (ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“. — Прим. автора), но из-за частых конфликтов в семье попробовал спайс. Это была моя самая главная ошибка. Сразу появилась серьезная зависимость. К тому же я стал много пить. За полгода я потерял семью, квартиру, работу», — признается Вадим.

Он несколько раз безуспешно пытался избавиться от наркозависимости, обращался в реабилитационные центры в Пермском крае, но после каждого лечения срывался вновь. Постепенно круг друзей и знакомых, кто продолжал общаться с Вадимом, сужался.

«Я сам на себе поставил клеймо неисправимого человека: обманывал близких так, что все от меня отвернулись. Мать меня долго поддерживала, она до последнего надеялась и верила в меня. Но и она в какой-то момент просто закрыла передо мной двери своей квартиры. Так я и оказался на улице», — рассказывает Вадим.

Жизнь в подъездах, зависимость от алкоголя и наркотиков подорвали здоровье молодого мужчины. Он оказывался в больничных палатах, а потом — снова на улице. После реанимации в больнице с пневмонией один из немногих оставшихся друзей Вадима уговорил его на очередную реабилитацию. Мужчина собрал свои немногочисленные пожитки в два полиэтиленовых пакета и отправился в евангельскую церковь, с которой в последние годы поддерживал связь.

В церкви его приняли, он остался жить при ней и старался быть полезным во всем.

«Пришло осознание того, что я неправильно жил, не ценил того, что имел. Осознал, что эта жизнь мне дана теперь, чтобы я ее не потратил впустую, как в последнее время, а помогал другим», — говорит Вадим.

При церкви действовали волонтерские движения. Одно из них — проект «Накорми голодного». Волонтеры выезжали в разные точки города и кормили бездомных горожан горячим питанием. Для поддержки проекта Вадим искал деньги и другие ресурсы.

«В 2018 году я снял ролик про проект „Накорми голодного“ и выложил его в соцсетях. Он быстро набрал популярность среди горожан, и к нам стали обращаться люди, готовые помочь с организацией новых точек. Мы работаем в четырех районах города и кормим от 90 до 120 человек в неделю. У нас большая команда волонтеров, но мы сотрудничаем и с благотворителями, и с теми, кто оказывает бездомным подобную поддержку. Сейчас в Магнитогорске есть несколько организаторов горячего питания. Теперь ко мне обращаются добровольцы и просят помочь с организацией таких пунктов в Карталах, Миассе и Республике Башкортостан», — говорит Вадим.

Параллельно с проектом «Накорми голодного» Вадим возглавил благотворительный проект «Добрый дом» — вместе с добровольцами он снял двухкомнатную квартиру, где смогли найти приют восемь бездомных. Поскольку волонтеры помогали жильцам восстановить документы и оформить пенсию, постояльцы сами должны оплачивать коммунальные услуги и вносить плату за жилье. В 2020 году благотворительный фонд, в котором тогда добровольцем работал Вадим, выиграл грант в 1 млн рублей на раздачу продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам и инвалидам.





«В это же время мы регистрировали АНО «Центр социальной помощи „Прикосновение жизни“». Я стал его директором, а все проекты, которые шли от благотворительного фонда, перешли в деятельность АНО. Фонд мы закрыли из-за очень большого объема документооборота», — поясняет Вадим.

Сейчас организация работает на средства частных лиц и крупных попечителей. Вадим готовит документы для подачи на гранты, но в его планах настроить работу центра так, чтобы он не зависел от нерегулярных поступлений.

«Самое главное для нас сейчас — организовать постоянную работу центра, чтобы в нем работал сформированный коллектив, а не просто волонтеры. Администрация города выделила нам большое помещение под обустройство общежития. Здесь мы можем разместить до 60 человек. Но зданию нужен существенный ремонт. Центр взял на себя обязательства перед мэрией — в этом году уже открыть в нем стационар», — говорит он.





Вадим добавляет, что, конечно же, его целевая аудитория — люди, потерявшие интерес к жизни.

«Главное условие для пребывания у нас — бросать все вредные привычки: курение и алкоголь. Именно с этого начинается новая жизнь. По себе знаю. А дальше — реабилитация. Я сам работаю с каждым, ведь мне они не могут сказать в свое оправдание: „Ты не понимаешь“. Это самая любимая и жалостливая фраза. А я как раз таки понимаю. Я сам через это все прошел», — резюмирует Вадим.