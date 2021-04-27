В Магнитогорске планируют строительство школы на 1100 мест

Это будет второй проект новой крупной школы, первую на тысячу мест сдали в 2020 году

Во вторник, 27 апреля, мэр Магнитогорска Сергей Бердников озвучил итоги работы за 2020 год перед депутатами городского собрания. В числе обсуждаемых вопросов — создание условий для воспитания и обучения детей. Глава города металлургов заявил, что в этом году откроются два новых детских сада на 290 и 230 мест. В планах мэрии — и строительство новой школы на 1100 мест.

Образовательное учреждение должно появиться в 147 микрорайоне, рядом с возводимым детским садом на 290 мест. Этот микрорайон заселен несколько лет лет назад, пока родители вынуждены возить своих детей по всему городу в детские сады и школы. В прошлом году администрация города заказывала инженерно-техническое проектирование объекта, стоимость лота составила около 4,7 миллиона рублей. За основу был взят типовой проект челябинской школы для повторного применения из реестра экономически эффективной проектной документации.

Пока сроки строительства в администрации города не озвучивают.

В документах к закупкам поясняется, что здание будет трехэтажное, с тремя лифтами. Территория будет благоустроена, на ней должны расположится площадки для занятий и уличных игр.

В микрорайоне № 145 Магнитогорска в 2020 году закончили строительство крупной школы на 1 000 учеников. Она включает в себя не только учебные классы, а также зал медиатеки и зону отдыха для учеников. Эта школа единственная в своём роде — проект повторного применения разработан по программе «Капитальное строительство».

