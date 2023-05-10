В Магнитогорске более 100 трамваев украсили фотографиями Героев

Водители присоединились к акции «Бессмертный полк»

В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в смешанном формате. Жители Челябинской области могли установить фото ветеранов Великой Отечественной войны в своих автомобилях, водители — в общественном транспорте или такси. К акции «Бессмертный полк на автомобиле» присоединилась, например, магнитогорская транспортная компания МП «Маггортранс». Начиная с 5 мая водители трамваев выставляли в транспорте фотографии Героев Советского Союза, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

С прошлой недели по улицам города следуют более 100 трамваев, на лобовых стеклах которых вывешены портреты Героев, которые внесли весомый вклад в Победу. Например, в вагоне водителя Татьяны Шучаловой вывешена фотография Героя Советского Союза Мишустина Василия Ивановича, военного летчика. Во время Великой Отечественной войны он лично сбил 16 вражеских самолетов.

«Мишустин Василий Иванович родился 20 декабря 1916 года в Белгородской области в городе Короча. Учился в магнитогорском училище № 97. Работал слесарем на Магнитогорском металлургическом комбинате»,— рассказала Татьяна Шучалова.

По ее словам, забывать об этих подвигах нельзя, так как это — история России, и этим необходимо гордиться.

Более подробно о том, в каких форматах в этом году прошел «Бессмертный полк», читайте в нашем материале.