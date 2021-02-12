В Магнитогорске благоустроят набережную за 57 миллионов рублей

Администрация города объявила аукцион на выполнение работ

В Магнитогорске продолжится благоустройство парка у Вечного огня. В этом году, как ранее уже анонсировал Сергей Бердников, работы направлены на обустройство набережной реки Урал. Лот на выполнение работ уже появился на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет чуть больше 57 миллионов рублей.

Победитель аукциона станет известен после 19 февраля. Объект финансируется из бюджетов трех уровней: местного, областного и федерального. В предлагающейся к лоту документации сказано, что проект благоустройства прибрежной зоны предполагает обустройство трех функциональных площадок: прогулочной, развлекательной и зоны активного и тихого отдыха с лежаками, шезлонгами и местом для пикника. Вдоль береговой линии набережной предусматривается отсыпка гравием существующего берега до склона, а вдоль берега будут проложены дорожки из террасной доски. Прогулочную зону украсят малые архитектурные формы и фонари. В центре набережной установят пирс.

«Основная открытая площадка предусматривает комбинированное расположение малых архитектурных форм для совместного и индивидуального отдыха, отдельные скамейки, табуреты. На площадке устанавливается арт-объект — квадросфера, которая не только притягивает внимание впечатляющим дизайном, но и позволяет укрываться в непогоду. Вечером предусматривается не только общее освещение уличными фонарями, но и светодиодно-точечная подсветка со скрытой проводкой квадросферы и светящиеся навесы», — разъясняется в проекте.

Напомним, за благоустройство набережной реки Урал проголосовали сами магнитогорцы по программе «Формирование комфортной городской среды».