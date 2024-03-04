В Ленинском районе Магнитогорска благоустроят исторический сквер около площади Свердлова. Реализация проекта состоится в рамках инициативного бюджетирования. Цена контракта на сайте госзакупок составляет около 25 миллионов рублей.
В сквере у памятника «Первая палатка» появится тротуарная плитка, новые скамейки и освещение, будет высажен новый газон.
Подрядчика определят уже 15 марта. В течение месяца он должен будет начать работы и завершить их не позднее 2 августа 2024 года.
«Палатка первых строителей» — единственный памятник федерального значения в Магнитогорске. Он был открыт 9 мая 1966 года. В этот день состоялся слет первых строителей Магнитки.
Напомним, что жители Челябинской области выберут места благоустройства на голосовании с 15 по 17 марта. В регионе обновят 128 общественных пространств.
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