В Магнитогорске благоустроили сквер Победы

Работы шли по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Пресс-служба правительства Челябинской области продолжает рассказывать про объекты, которые были благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Жилье и городская среда». На этот раз речь пойдет о благоустройстве сквера Победы в Магнитогорске.

«Работы проведены в 2021 году на площади 27 000 кв. м на средства федерального бюджета с учетом софинансирования из областного бюджета. В рамках проекта проведено озеленение, асфальтирование, установлены малые архитектурные формы. Результат можно увидеть на фото», — рассказывают в пресс-службе.

Напомним, национальные проекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина.

За пять лет в Челябинской области благоустроено свыше 1700 территорий, в том числе 934 дворовые территории, 835 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные, площади и аллеи, детские и спортивные площадки.

В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Голосование за будущие объекты благоустройства пройдет весной.