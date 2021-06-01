В Магнитогорске благоустраивают новый сквер

Главным украшением пространства будет стела в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»

В скором времени в Магнитогорске появится новый сквер, где будет установлена стела в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». Накануне, 31 мая, мэр Сергей Бердников проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Славы Магнитки и рассказал, каким будет новое пространство.

В прошлом году в Магнитогорске состоялась торжественная церемония закладки символичного камня в месте, где будет расположена стела. На сегодняшний день известно, что композиция будет напоминать осколки снаряда. Под ее элементы уже залиты фундаменты, ведется разводка электрики, а также подготовка основания под замощение гранитом. Параллельно ведутся работы по созданию художественных элементов стелы и подсветки.

Но не только стела будет украшением сквера Славы Магнитки: там появится первый в городе сухой фонтан.

«В рамках строительства сквера будет сделан первый в Магнитогорске сухой фонтан. У нас до сих пор ничего подобного не было. Реконструкцией этого сквера заканчиваем целое пространство между театром и входом на Центральный стадион. Совсем скоро здесь можно будет любоваться природой и красотой, которая нас окружает. Считаю, что это как раз вписывается в наше генеральное направление, когда мы вместе с людьми меняем общественное пространство так, как хочется и нравится жителям»,— сказал Сергей Бердников.

Также мэр Магнитогорска отметил, что ход строительства сквера находится на постоянном контроле, поскольку это пространство очень важно для города.

Напомним, в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Магнитогорску и Челябинску звания «Город трудовой доблести».