В Магнитогорске бизнесмен подарил детской больнице аспираторы для новорожденных

Предприниматель закупил пять аппаратов для удаления мокроты

Бизнесмен из Магнитогорска Никита Крылов подарил Центру охраны материнства и детства пять аспираторов для новорожденных, сообщает пресс-служба клиники.

Предприниматель рассказал медикам, что имеет возможность помочь больнице материально и готов купить технику, необходимую для помощи маленьким пациентам. Неонатологи попросили приобрести новые аспираторы.

Такие аппараты позволяют удалять мокроту из носоглотки, даже если ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

Современные, портативные и легкие в использовании электроаспираторы станут незаменимыми помощниками в работе врачей.

Текст: Карина Шакирова