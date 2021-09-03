В Магнитогорске автобусы высаживают школьников за несколько километров от дома

Жители коттеджных поселков возмутились логистике детских перевозок

В Магнитогорске с наступлением нового учебного года жители нескольких поселков остались в недоумении от новой схемы движения школьных автобусов. Учащиеся младших классов доезжают до ближайшей школы от въезда в поселок. Детям приходится идти по улице несколько сотен метров, а иногда и не один километр, и только потом они усаживаются в автобусы. В мэрии города разъяснили, с чем связывают новый маршрут школьных перевозок.

Кадры из американских фильмов о сигналящем желтом школьном автобусе у лужайки перед домом разбились о действительность магнитогорских будней еще 1 сентября. Родители с удивлением обнаружили автобусы не на улицах поселка, а на въездах в некоторые из них. Десятки жалоб и комментариев обрушились на администрацию города в соцсетях.

«Что происходит с транспортом для перевозки детей в школу. В нашу школу на четыре поселка выделили один автобус, который будет останавливаться в двух местах: в Западном −1 и Зелёной долине. Причем дети до этих остановок должны идти по дорогам, по два-четыре километра с Западного — 2 и Нежного. Данный автобус перевозит с 1 по 4 классы. Остальные дети должны идти пешком до школы, так как маршрутку не дождешься. А если и повезет, то она приедет полная. Разберитесь, пожалуйста, с данной ситуацией. Это уже переходит все границы. Школу у нас строить не хотят и возить детей не хотят», — обратилась к мэрии жительница одного из поселков в соцсетях.

Десятки комментариев вторят посту. В поселках Светлый, Раздолье, Звездный — та же картина.

«Администрация сказала что детей автобус будет забирать от шлагбаума, но смысл тогда таких развозок. В Светлом, например, было две остановки для посадки и высадки детей, так как поселок имеет очень много улиц. Теперь все должны идти к шлагбауму, а дети возраста начальной школы! Администрация города, родители поселка Светлый и близлежащих, просят вас пересмотреть это абсурдное решение и вернуть, как было раньше. Маленькие дети не смогут ходить такое расстояние с тяжёлыми рюкзаками, тем более зимой», — сетуют жители коттеджных поселков.

В городском управлении образования пояснили, что вопрос школьных перевозок находится на контроле у администрации города.

«Перевозка учащихся из микрорайонов Западный 1, Западный 2, Нежный и Зеленая долина в школу № 61 в 2021 году осуществляется без изменений, как и прежде. Для этого выделены два автобуса МП „Маггортранс“, которые будут ездить по утвержденным маршрутам. Для организации подвоза в школу родители подают заявление руководителю школы. Он в свою очередь формирует списки детей и сопровождающих, составляет график движения автобусов», — прокомментировала начальник управления образования администрации города Наталья Сафонова.

Она рассказала, что схемы движения школьных автобусов разрабатываются МП «Маггортранс» вместе с руководителем школы. А маршруты и места их остановок определены в соответствии с правилами безопасности дорожного движения и согласованы с городской ГИБДД.

Оказывается, госавтоинспекция и запретила проезд школьных автобусов в поселки.

«В связи с выявленными сотрудниками УМВД ГИБДД по городу Магнитогорску нарушениями в части организации безопасности дорожного движения проезд школьных автобусов на территории указанных микрорайонов запрещен. По этой причине автобусы не будут заезжать в микрорайоны, водители будут высаживать школьников на въезде в жилые секторы»,

— прокомментировал начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Кирилл Сергеевич Шумов.

В мэрии также ответили, что в микрорайоне Западный 1 строительство школы запланировано на 2026 год.