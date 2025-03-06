В Магнитогорске 97‑летнему ветерану вручили знак почетного гражданина города

Когда началась Великая Отечественная, Петру Швецу было 13, а в 17 он ушел на фронт

В Магнитогорске ветерану Великой Отечественной войны Петру Швецу вручили юбилейную медаль и нагрудный знак почетного гражданина города, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Когда началась Великая Отечественная война, Петру Гордеевичу было всего 13 лет, но повоевать он успел: пошел на фронт, как только ему исполнилось 17. Сражался на Белорусском фронте, дошел до Германии. День Победы встретил в городе Фишхаузен.

За свою службу Петр Швец был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Затем Петр Гордеевич продолжил службу на Краснознаменном Балтийском флоте, откуда демобилизовался в 1951 году.

После возвращения домой посвятил себя работе, а также родным и близким. Как отметила его дочь Ольга Швец, именно семья стала его главным богатством. У Петра Гордеевича трое детей, шестеро внуков и девять правнуков. И несмотря на свой почетный возраст — 97 лет, Петр Гордеевич продолжает активную жизнь.