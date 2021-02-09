В Магнитогорске 64 пассажира получили штрафы за отсутствие масок

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора продолжают проводить проверочные рейды

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции и Роспотребнадзора продолжают проводить проверки на соблюдение пассажирами общественного транспорта масочного режима. Несмотря на неоднократные напоминания правоохранителей, местные жители все еще пренебрегают средствами индивидуальной защиты. В пресс-службе администрации Магнитогорска рассказали, сколько человек оштрафовали за минувшие выходные.

«За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники полиции составили 64 административных протокола. Данные правонарушения квалифицируются в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Пятого февраля правоохранители и сотрудники управления инженерного обеспечения, транспорта и связи составили шесть административных протоколов на пассажиров без СИЗ только в маршрутных транспортных средствах»,— сообщили в мэрии.

Отметим, проверки проходят не только в общественном транспорте, но и такси, поэтому даже в автомобиле следует надевать маску.

Напомним, масочный режим является обязательным на территории всей Челябинской области с 12 мая 2020 года. Южноуральцы должны надевать маску, находясь в общественных местах, магазинах, аптеках, банках, парикмахерских и различных учреждениях.