Газовики из Магнитогорска проведут газораспределительные сети в четырех городских жилых района. Об этом стало известно в пятницу, 10 марта, на аппаратном совещании в мэрии. Директор МУП «Магнитогорские газовые сети» Евгений Ломакин заявил, что работы состоятся в рамках реализации плана-графика догазификации. Речь идет о жилых районах Карадырском, Березки, Первооктябрьском и Горького. В результате к сетям с голубым топливом смогут подключиться порядка 400 домовладений.
Кроме того, стартуют в 2023 году строительно-монтажные работы в жилых районах Ново-Магнитном, Поля Орошения и Надежда. Предусмотрено строительство сетей газораспределения на улицах Элеваторной и Бородина, хотя дома на этих улицах и не попадают под программу догазификации. Завершить ее в городе металлургов планируют всего за два года.
«По решению президента при поддержке партии „Единая Россия“ реализуется этот значимый для населения проект. В течение двух лет мы должны газифицировать все домовладения в Магнитогорске, газ должен быть доступен каждому»,— подчеркнул глава города Сергей Бердников.
В Челябинской области в этом году ускорятся темпы подключения новых потребителей к газу. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», об этом на встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком заявил губернатор Алексей Текслер. Также стороны обсудили вопросы развития электроэнергетики в регионе. В конце февраля стало известно, что программа догазификации будет бессрочной. До этого глава региона отметил, что сейчас важно газифицировать Сосновский район, где ведется активное жилищное строительство.
Впрочем, эта проблематика касается не только больших территорий. Так, например, на этой неделе стало известно о запуске нового газопровода в Черемшанке Верхнеуфалейского городского округа. Теперь к газу там смогут подключить более 80 домов, детский сад, школу и местный Дом культуры.
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