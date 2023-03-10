В Магнитогорске 400 домов подключат к газу в 2023 году

Новые сети, распределяющие голубое топливо, появятся сразу в нескольких жилых районах

«По решению президента при поддержке партии „Единая Россия“ реализуется этот значимый для населения проект. В течение двух лет мы должны газифицировать все домовладения в Магнитогорске, газ должен быть доступен каждому»,

— подчеркнул глава города Сергей Бердников.