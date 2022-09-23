В Магнитогорске 26 сентября включат отопление в школах, больницах и детсадах

Тепло в дома планируют начать подавать в середине недели

В Магнитогорске в понедельник, 26 сентября, начнут отопительный сезон. Первыми подключать будут социальные объекты: школы, детсады, больницы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации города.

«С понедельника обязательно будем подавать тепло в наши учреждения и организации социальной сферы — школы, больницы, детские садики. А со среды, если прогноз подтвердится, может быть, тепло начнем подавать в жилые дома», — прокомментировал директор МП трест «Теплофикация» Вадим Агафонов.

По данным регионального Минстроя, на утро пятницы, 23 сентября, распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 22 муниципалитетах Челябинской области.

Отопление есть уже в каждом десятом многоквартирном доме региона и в каждой четвертой школе, детском саду и других социальных учреждениях.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам сельских районов разобраться с догазификацией в каждом поселении и буквально дойти до каждого домовладения.

В четверг, 22 сентября, глава региона провел совещание с членами областного правительства, где напомнил, что муниципалитеты вправе принимать решение о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток опустится ниже 8 градусов.