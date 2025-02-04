В Магнитогорске 17 человек скончались за год от туберкулеза

Все они поздно обратились к врачу

Фтизиатрическая служба Магнитогорска подвела итоги работы за 2024 год: диагноз «туберкулез» был выставлен 143 жителям города, в том числе восьми детям, от заболевания умерли 17 человек. Данными статистики делится Областная туберкулезная больница № 3.

Около 65% случаев туберкулеза выявлены во время медицинских осмотров. У шести пациентов болезнь выявили посмертно, это значит, что люди долго не проходили обследование на туберкулез и, заболев, не обращались за медицинской помощью.

Медики отмечают ряд негативных тенденций. Среди вновь выявленных пациентов впервые преобладают горожане с ВИЧ — их чуть более половины. ВИЧ-инфицированных людей просят внимательнее относиться к здоровью и своевременно получать противовирусную терапию, проходить профилактику туберкулеза, назначенную врачом.

Также выросло число пациентов с устойчивостью к лекарственным препаратам — их чуть более 40%.

«Но жители должны понимать, что туберкулез излечим. А выявить заболевание на ранних стадиях, когда еще нет явной симптоматики, позволяют ежегодные профилактические медицинские осмотры. При появлении затяжного кашля, одышки и болей в грудной клетке следует немедленно обращаться за помощью. Все, кто погиб в 2024 году, поздно обратились за помощью и имели сопутствующие патологии»,— отмечают врачи.

В целом эпидситуация по туберкулезу в Магнитогорске остается стабильной. В 2023 году впервые выявленных случаев туберкулеза было почти на 20 больше. Количество вновь заболевших снижается.