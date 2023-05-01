В Магнитогорске 1 мая запустят светомузыкальный фонтан

Шоу на городском бульваре парка «Притяжение» собирает несколько тысяч человек

В Магнитогорске с сегодняшнего дня начинает работу крупный светомузыкальный фонтан на территории городского парка «Притяжение». Представители курорта анонсировали новое шоу.

Первое в этом году светомузыкальное шоу состоится сегодня, 1 мая, в 21:30 на бульваре городского курорта «Притяжение». Запуск центрального фонтана обещает собрать несколько тысяч зрителей.

Микс музыки, воды, ритма и лазерного шоу планируют проводить шесть вечеров в неделю: в будни с 20:30 до 21:30, в пятницу и субботу с 20:30 до 21:30 — вечерняя динамика и с 21:30 — светомузыкальное шоу.

В прошлом году в Магнитогорске запустили первую очередь парка «Притяжение». В течение летнего сезона светомузыкальный фонтан на центральном бульваре собирал несколько тысяч зрителей, в летнюю жару каждый день в фонтане играли дети.

В Челябинске в Центральном районе уже запустили два пешеходных фонтана. А самый первый фонтан в этом году открыли в Троицке. Здесь светомузыкальное шоу открыли в честь дня рождения известного адвоката Федора Плевако.