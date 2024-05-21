В Магнитогорске 1 июня пройдет гала-концерт «Звучи, Урал!»

Творческие коллективы выступят на площадке возле монумента «Тыл-Фронту»

В Магнитогорске 1 июня пройдет большой гала-концерт «Звучи, Урал!». Творческие коллективы выступят на площадке возле монумента «Тыл-Фронту».

В гала-концерте примут участие сводный детский хор «Голоса Магнитки» Магнитогорска и сводный Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. Более 300 юных исполнителей продемонстрируют свое вокальное мастерство.

В программе концерта прозвучат произведения великих мастеров композиторского искусства — А. Вивальди, А. Хачатуряна, С. Рахманинова. А также выдающихся композиторов современности — А. Пахмутовой, Д. Тухманова, В. Шаинского.

Кульминацией праздничного концерта станет совместное исполнение сводным детским хором «Голоса Магнитки» Магнитогорска и сводным Детско-юношеским симфоническим оркестром Челябинской области легендарной песни Д. Тухманова «Я люблю тебя, Россия!».