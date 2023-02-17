В Магнитогорск за 2022 год приехали 50 врачей

Новым специалистам предоставляют служебное жилье

В Магнитогорск в 2022 году приехали 50 врачей. Из них 32 выпускника медицинских вузов и 18 врачей со стажем работы, а также 127 медицинских работников среднего звена. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказала заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций» Челябинской области Елена Симонова, сообщает пресс-служба мэрии.

За год магнитогорцы посетили медучреждения почти три миллиона раз. Неотложную помощь оказали более 268 раз. В родильных домах города принято 4814 родов.

В целях поддержки специалистов утверждена ежемесячная специальная социальная выплата определенным категориям медработников от 4500 до 18 500 рублей.

«В 2022 году администрацией города предоставлено 7 служебных квартир, 3 квартиры по коммерческому найму, 12 квартир переведены из коммерческого найма в служебные. Для врачей АНО „ЦКМСЧ“ предоставлено 5 квартир. На средства областного бюджета приобретено 12 квартир медицинскими организациями», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

За счет средств федерального и областного бюджетов приобрели 123 единицы медицинского оборудования, среди которого компьютерный томограф и ангиограф. Также закупили 4 служебных авто.