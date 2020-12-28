В Магнитогорск поступили три новых трамвая из Усть-Катавского вагоностроительного завода. Таким образом, на сегодняшний день в муниципальное предприятие «Маггортранс» прибыло уже 12 единиц электротранспорта, которые запланировали приобрести в 2020 году. Осталось привезти еще два.
«Экологический вид транспорта пользуется заслуженной популярностью у магнитогорцев. Напомним, что новые трамваи являются низкопольными и имеют откидную площадку. Благодаря этому пенсионеры, инвалиды-колясочники и пассажиры с детскими колясками могут беспрепятственно войти в салон», — прокомментировали в городской администрации.
Для обеспечения транспортной доступности к городским социальным объектам такие трамваи работают на всех основных маршрутах города.
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