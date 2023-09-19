В Магнитогорск поставили автобусы с дефектами

Некачественный транспорт простаивает в гараже, а местные жители ждут на остановках дольше обычного из-за нехватки автобусов

Минувшим летом в Магнитогорске запустили автобус № 16, который позволяет местным жителям добираться из одного конца города в другой без пересадок. Однако недобросовестный подрядчик поставил транспорт с дефектами, поэтому часть автобусов простаивает в гараже, а магнитогорцам приходиться ждать на остановках дольше обычного. Как сообщили в пресс-службе мэрии, от подрядчика требуют выплатить штраф, в случае необходимости администрация обратится в суд.

«В ходе эксплуатации в работе транспорта были обнаружены дефекты. Из-за этого часть автобусов была снята с маршрута и простаивает в гараже. Причина тому — бездействие недобросовестного подрядчика, поставившего в город транспорт с низким качеством отдельных комплектующих и не выполняющего гарантийные обязательства»,— уточнили в пресс-службе городской администрации.

Представители мэрии направляли подрядчику уведомление с требованием устранить нарушения, однако ответа не последовало. Тогда поставщику направили претензию о выплате штрафа в размере 910 тысяч рублей. Если реакции с его стороны вновь не последует, сотрудники администрации обратятся в суд.