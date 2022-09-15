В Магнитогорск доставили новый трамвай

Транспорт поставил Усть‑Катавский вагоностроительный завод

В Магнитогорск прибыл новый трамвай. В салоне электротранспорта есть качественное освещение, мягкие сиденья и разъемы для зарядных устройств, а также современные кондиционеры и отопление. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска Кирилла Шумова, на сегодня обновлено более 70% подвижного состава, который ежедневно выходит на улицы города.

Напомним, в 2022 году в Магнитогорск планируется поставить 40 трамваев.