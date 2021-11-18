В Магнитогорск доставили новый низкопольный трамвай

В городе меняют 2/3 подвижного состава

В Магнитогорск прибыл десятый трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. В скором времени новые трамваи выйдут на линии города, сообщили в пресс-службе администрации города.

Электротранспорт приобрели в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Трамваи данной модели частично низкопольные, оборудованы системой кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля в салоне, имеют беспроводной доступ в интернет, USB-разъемы для зарядки гаджетов, бесшумны, а также имеют низкий пол в зонах посадки-высадки пассажиров. Также в новых трамваях предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров и детей.

«Для УКВЗ большое значение имеет возможность обеспечить новыми трамваями города Челябинской области, в которой расположен наш легендарный завод. Уже третий год подряд предприятие становится победителем конкурсных процедур на поставку трамваев для Магнитогорска. Запросы рынка требуют от УКВЗ наращивания мощностей, изношенный трамвайный парк — замены. Мы продолжаем развиваться и выпускать современные трамвайные вагоны высокого качества», — подчеркнул генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Напомним, в этом году в Магнитогорске закупили 19 современных и комфортных трамваев, четыре из них уже поступили. 15 единиц электротранспорта поставят к первому кварталу 2022 года. Таким образом, по данным магнитогорской мэрии, подвижной состав обновится 77 новыми трамваями.