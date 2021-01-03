Магнитогорский трамвайный парк пополнился оставшимися двумя вагонами. Таким образом, как и было запланировано местными властями, в 2020 году появилось 14 новых трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
«Активное обновление общественного транспорта! В 2020 году парк пополнился 14 новыми трамваями»,— сообщили в администрации.
Напомним, все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода низкопольные и имеют откидную площадку, благодаря которой инвалиды-колясочники и пассажиры с детскими колясками смогут беспрепятственно попасть в салон.
Как отмечают в администрации Магнитогорска, такие трамваи будут работать на всех основных маршрутах города.