В Магнитогорск доставили еще два новых трамвайных вагона

Таким образом в 2020 году трамвайный парк пополнился 14 низкопольными вагонами, как и обещали местные власти

Магнитогорский трамвайный парк пополнился оставшимися двумя вагонами. Таким образом, как и было запланировано местными властями, в 2020 году появилось 14 новых трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«Активное обновление общественного транспорта! В 2020 году парк пополнился 14 новыми трамваями»,— сообщили в администрации.

Напомним, все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода низкопольные и имеют откидную площадку, благодаря которой инвалиды-колясочники и пассажиры с детскими колясками смогут беспрепятственно попасть в салон.

Как отмечают в администрации Магнитогорска, такие трамваи будут работать на всех основных маршрутах города.