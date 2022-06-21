В магистратуре ЮУрГУ увеличилось количество бюджетных мест

Больше всех выделили Институту естественных и точных наук

В магистратуре Южно-Уральского государственного университета появилось 63 дополнительных бюджетных места. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Для Института естественных и точных наук выделили еще 20 бюджетных мест в магистратуре, в Политехническом институте добавилось 19 бюджетных мест, в Высшей школе электроники и компьютерных наук — 15, Институте медиа и социально-гуманитарных наук — восемь.

Вчера, 20 июня, стартовала приемная кампания. В этом году поступить в высшие учебные заведения смогут более 64% выпускников школ, об этом ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В этом году, в отличие от прошлого, зачисление абитуриентов пройдет в два этапа, списки первокурсников будут сформированы по страховым номерам индивидуального лицевого счета (СНИЛС), и в них включат только ребят, представивших до 3 августа оригинал аттестата.