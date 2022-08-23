В магазинах «Пятёрочка» жителям Челябинской области раздают миниатюрные игрушки-динозавры

Компания запустила акцию «Завры» с игрой в мобильном приложении

Покупатели магазинов «Пятёрочка» могут получить мини-игрушки для настольной игры и стать участниками розыгрыша реальных призов в онлайн-игре. Торговая сеть запустила маркетинговую акцию «Завры». Она будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» с 23 августа по 3 октября 2022 года.

Чтобы принять участие в акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 555 рублей в чеке покупатель получит одного «Завра» — миниатюрную игрушку на присоске. Также «Завра» можно получить за покупку товаров — партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

Коллекция «Завры» — это 20 фигурок, среди которых 2 редкие — фирменные от «Пятёрочки» и от бренда Whiskas, а еще 5 со спецэффектами — светящиеся в темноте и блестящие. Игрушки можно коллекционировать в специальном альбоме с настольной игрой, который также продается в «Пятерочке» за 299 рублей. Комплект из четырех динозавров можно купить в виде мягких игрушек за 399 рублей.

«Также в мобильном приложении „Пятёрочка“ появилась онлайн-игра, в которой можно выиграть реальные призы. В игре нужно управлять динозаврами: преодолевать различные препятствия, стараться убежать от надвигающего ледника, а по пути — собирать монеты. Собранные монеты можно обменивать на бустеры. Игра разбита на несколько уровней, преодолевая которые, можно получать призы — дополнительные игровые бустеры, монетки и скидки от „Пятёрочки“», — рассказали представители торговой сети.

Получить дополнительные «жизни» игрок сможет благодаря совершению покупок в «Пятёрочке» на 555 рублей. Кроме того, за это пользователь будет получать еще и виртуальных «Завров». Самые активные игроки смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов, среди которых сертификаты в магазин бытовой техники и электроники, сертификаты на путешествия, смартфоны, планшеты и умные колонки. Для этого необходимо собрать несколько виртуальных динозавров и набрать определенное количество очков в сумме за все забеги.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству игрушек, купленных за полную стоимость. Уверен, что „Завры“ тоже понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям — благодаря интересным офферам на скидки за прохождение мобильной игры. А формат коллекционирования — это отличная возможность подарить ребенку новое хобби и заинтересовать его новыми знаниями из истории эволюции животного мира нашей планеты», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Более подробную информацию об акции и правилах игры можно узнать на сайте zavry.5ka.ru.



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