В магазинах пиротехники Челябинской области нашли 25 тысяч опасных фейерверков

Проверки точек продаж продлятся до 13 января

В Челябинской области сотрудники полиции совместно со специалистами ГУ МЧС проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Проведено более трех тысяч проверок, выявлено 96 нарушений, а из продажи изъято 25 тысяч опасных фейерверков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Жителям региона напоминают, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах и проверять сертификаты на продукцию.

«Для каждого изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию», — напомнили в региональном полицейском главке.

О фактах незаконной продажи салютов можно сообщать по телефонам дежурных частей.



