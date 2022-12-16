В магазинах Челябинской области появилась новая разновидность суррогатной красной икры

Продукт не опасен, но называться икрой не может

В социальных сетях жители Челябинской области стали активно обсуждать фальсифицированную или некачественную красную икру, которая хлынула в продажу накануне Нового года. Россельхознадзор предупредил покупателей о появлении в магазинах так называемой структурированной лососевой икры. В пресс-службе ведомства подробно объяснили, какие нарушения допускают производители такой продукции и почему ее нужно называть не икрой, а икорным продуктом.

«Структурированная икра» появилась на полках сетевых супермаркетов по всей стране. Она заметно дешевле обычной икры, но дороже синтетической. У покупателей появилась масса вопросов по поводу новинки.

В Россельхознадзоре пояснили, что такую икру делают из поврежденных некондиционных икринок, которые перемешивают в однородную массу и придают им форму шариков с оболочкой. Для этого используются желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса и консерванты.

«Однако „структурированная икра“ в действительности является не икрой, а „икорным рыбным изделием“, что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово „структурированная“, как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем „икра“», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве призвали покупателей обращать особое внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, чтобы не испортить себе праздничное настроение, случайно купив вместо икры суррогат.