В мае в Челябинской области изменится график электричек

Это связано с проведением путевых работ

В мае в Челябинской области несколько электричек изменят привычное расписание. Как рассказали в региональном Миндортрансе, это связано с капитальным ремонтом железнодорожных путей.

Так, с 30 апреля по 12 мая график изменится у пригородных поездов на направлении Усть-Катав — Дема. Поезд № 6424 Дема — Усть-Катав поедет 30 апреля, 1, 7, 8 мая (отправление — в 18:12, прибытие — в 22:11). Рейс № 6438/6440 Дема — Мурсалимкино будет курсировать с 2 по 4 и с 9 по 11 мая (отправление — в 18:12, прибытие — в 22:53). Электричка № 6423 Усть-Катав — Дема назначена на 1, 2, 8 и 9 мая (отправление — в 05:49, прибытие — 09:58), а № 7437/6437 Мурсалимкино — Дема — на 3-5, 10-12 мая (отправление — 05:13, прибытие — 09:58).

На направлении Челябинск — Кропачево с 6 по 9 мая изменено расписание пригородных поездов № 6116, № 6130 (Кропачево — Златоуст), № 6117, № 6129 (Златоуст — Кропачево). Также в течение месяца будут менять расписание поездов № 7219, № 6213 (Шумиха — Челябинск), № 7212 (Челябинск — Шумиха), № 6116, № 6130 (Кропачево — Златоуст) и № 6117, № 6129 (Златоуст — Кропачево).

В конце мая, 20, 21, 23 и 24 числа, сменят привычный график электрички № 6001, № 6008, № 6016, № 6032 (Миасс-1 — Челябинск), № 6005, № 6007, № 6015, № 6041 (Челябинск — Миасс-1), № 6003, № 6055 (Челябинск — Златоуст), № 6042, № 6056 (Златоуст — Челябинск), № 6004 (Полетаево-1 — Челябинск), № 7135 (Челябинск — Бакал), № 7136 (Бакал — Челябинск) и № 7657 (Челябинск — Полетаево).

На направлении Челябинск — Южноуральск сменится график 20, 21, 23 и 24 мая у поездов № 6802 (Южноуральск — Челябинск), № 6825 (Челябинск — Южноуральск) и № 7665 (Челябинск — Еманжелинск).

Подробное расписание опубликовано на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК».