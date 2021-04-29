В мае в Челябинской области будет много солнца и мало осадков

Температуру воздуха синоптики прогнозируют преимущественно теплую

Последний месяц весны не за горами. В Челябинской области в мае уже устанавливается теплая погода. Но, как сообщает областной гидрометеоцентр, ожидать от него можно всякое.

«Средняя температура воздуха в мае составляет +10...13°С. В теплые годы она повышается до +14...18°С, в холодные — опускается до +5...8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха в Челябинске составляет +35°С. Абсолютный минимум — −11 градусов»,— сообщают в Челябинском гидрометеоцентре.

Май — месяц солнечный: в течение 29—30 дней на всей территории Челябинской области обычно светит солнце. Осадков выпадает немного: в северной половине области — до 50—60 миллиметров, на остальной территории — до 35 миллиметров. Однако в разные годы осадки в Челябинске как превышали норму в три раза, так и отсутствовали вообще.

«В мае часто бывает возврат холодов, в северной половине области устанавливается временный снежный покров до 5 сантиметров. До 8—10 дней на севере, до 2—6 дней в южной половине области наблюдается мокрый снег с дождем. Средняя продолжительность осадков в мае составляет 52—85 часов. Максимальная продолжительность осадков в городе Челябинске составляет 131 час»,— добавляют в областном гидрометеоцентре.

Если говорить о погоде в первую неделю мая в этом году, то синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди в первых числах месяца. Температура воздуха составит от +13 до +20°С в дневные часы и от +4 до +9°С в ночные.

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